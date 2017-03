Goed én slecht nieuws voor Achilles'29 in aanloop naar duel met Almere City

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Achilles'29 uit Groesbeek kan vrijdagavond in het thuisduel met Almere City FC weer beschikken over Antonio Stankov. De verdediger is hersteld van een hamstringblessure, waardoor hij maandagavond de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3 verlies) miste.

Trainer Eric Meijers beschikt verder over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de langer geblesseerden Mart Raterink (virus) en Coen Gortemaker (lies) zijn niet beschikbaar. Ook Mischa Boelens moet vrijdagavond verstek laten gaan. De verdediger was op de weg terug van een blessure, maar ging donderdag tijdens de training door zijn enkel. 'Ik verwacht dat hij er wel enkele weken uit ligt', vertelt Meijer tegen Omroep Gelderland. Laatste plek Achilles'29 staat na dertig speelrondes laatste in de Jupiler League. Het verschil met de nummer voorlaatst FC Dordrecht is zes punten, met nog acht wedstrijden voor de boeg. Almere City FC staat op de zevende plek. Vermoedelijke opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Sürmeli, Omar, Dekkers; Amaarouk, Smajic, Thoone. Zie ook: Achilles laat kans lopen om in te lopen: 2-3 thuis tegen RKC

