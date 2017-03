Dode man gevonden in leegstaand bedrijfspand

VELP - Op de Arnhemsestraatweg in Velp is donderdagmiddag het lichaam van een man gevonden. Uit een eerste onderzoek blijkt volgens een woordvoerder van de politie dat er geen sprake is van een misdrijf. Het zou gaan om 'een natuurlijk overlijden'.

Het lichaam werd ontdekt in een leegstaand bedrijfspand. Het is niet bekend wat de persoon daar deed. De brandweer werd opgeroepen om te meten. Waarom dat gebeurde, is op dit moment ook nog niet bekend. Vroeger werd het pand gebruikt door waterbedrijf Vitens. Daarna werd het leegstaande gebouw door de brandweer gebruikt voor oefeningen. Foto: Omroep Gelderland