VELP - Op de Arnhemsestraatweg in Velp is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie.

Het lichaam werd ontdekt in een leegstaand bedrijfspand. Het is niet bekend of het gaat om een man of vrouw en wat er precies is gebeurd. De brandweer is opgeroepen om te meten, waarom is om dit moment nog niet bekend.

Volgens verslaggever Wim Hageman wordt het gebouw regelmatig door de brandweer gebruikt voor oefeningen.