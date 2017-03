Wat voor korrels komen op het nieuwe hoofdveld van Apeldoornse Boys?

APELDOORN - De gemeenteraad van Apeldoorn staat voor een dilemma. Op het hoofdveld van voetbalclub Apeldoornse Boys moet een nieuwe toplaag van kunstgras komen. Maar komen er rubberkorrels op van autobanden of een nieuwere variant, die veel duurder is?

De gemeente twijfelt of voetballen op kunstgras nog wel verantwoord is, omdat op het veld bij Apeldoornse Boys rubberkorrels op liggen met een relatief hoge concentratie kankerverwekkende stoffen. Die korrels zijn gemaakt van vermalen autobanden. De gemeente kan ook kiezen voor een veld met een ander soort korrels, die minder kankerverwekkende stoffen bevatten. Die oplossing is echter veel duurder: een nieuwe toplaag met de oude korrels kost zo'n 220.000 euro, terwijl het alternatief richting de 350.000 euro gaat.

Onderhoudskosten te hoog

Apeldoornse Boys zelf wil het liefst weer een veld met de vermalen autobanden. Hoewel de vervanging van de toplaag door de gemeente betaald wordt, moet de club zelf voor de onderhoudskosten opdraaien. Een veld met de nieuwe soort korrels heeft veel hogere onderhoudskosten en dat kan de club niet ophoesten.

Gezondheidsrisico's

Wethouder Nathan Stukker (CDA) heeft in overleg met Apeldoornse Boys aan de raad geadviseerd om voor voor de vermalen autobanden te gaan. Net als de club verwijst hij naar het onderzoek van de RIVM waarin de conclusie getrokken wordt dat spelen op de rubbergranulaat velden geen significant verhoogde gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Twijfel

De raad lijkt mee te gaan in het advies van de wethouder, al is er nog wat twijfel bij partijen als GroenLinks, D66 en Progressief Sociaal Apeldoorn. Tijdens de vergadering van volgende week donderdag 23 maart neemt de gemeenteraad een beslissing.