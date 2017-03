De zon schijnt weer voor De Graafschap: 'We spelen nu gelukkig ergens om'

DOETINCHEM - Henk de Jong zet De Graafschap steeds meer naar zijn hand. De Fries boekt na een stroeve start nu ook resultaten. 'Druk? Zo voel ik dat niet.'

Om het seizoen goed te maken, moet De Graafschap zich plaatsen voor de play-offs. Voorwaarde is het winnen van de vierde periode, waarin de ploeg van De Jong nog zonder puntenverlies is. Vrijdag hoopt De Graafschap tegen Fortuna Sittard de zesde zege op rij te boeken. 'Maar we kunnen ook wel weer eens punten verspelen he? Dan moet je niet in de war raken. Met 18 punten kun je ook een periode winnen is al bewezen. Je hoeft er niet persé 27 te halen.'

Druk

De Jong zegt ook geen grote druk te voelen. 'Welnee, zo voel ik dat niet. Je wil toch ergens voor spelen met zijn allen? Dat is het mooiste. Nou, dat doen we nu. Ik heb altijd gezegd, over twee maanden schijnt de zon weer bij De Graafschap. Nu willen we deze lijn doorzetten en ook van Fortuna winnen. Want dat is duidelijk, we gaan ook morgen weer vol voor de overwinning.'

Hoewel Fortuna toch echt als een laagvlieger bestempeld moet worden, verwacht De Jong een zware avond in Zuid-Limburg. 'Van Fortuna hebben we echt niet zo maar gewonnen. Ze zijn onberekenbaar, een lastige tegenstander.'

Bescheiden

De Graafschap kan in Sittard niet beschikken over Luis Pedro en Sven Nieuwpoort. 'Sven komt er snel weer aan. Hij deed het goed hoor toen wij het iets anders hebben neergezet, maar hij is nog wat te bescheiden.'

Meer zekerheden

De ploeg van De Jong speelt al een tijdje anders dan toen hij na de winterstop begonnen. Met meer zekerheden en controle. Maar de drie centrumverdedigers en aanvallend ingestelde backs werpen wel zijn vruchten af. Ook de rol van nieuwkomer Robert Klaasen als defensieve middenvelder wordt steeds belangrijker. De Jong houdt nu al vijf weken vast aan deze speelwijze met op papier vijf verdedigers.

'Ik ben iemand van 4-3-3, maar die jongens moesten zich comfortabeler vinden en dus hebben we het omgebouwd. Ik moet zeggen, het is wel weer eens leuk om ergens vanaf te stappen. Nu staat het goed. We waren veel te kwetsbaar, maar nu is het weer netjes.'

De Graafschap speelt vrijdagavond in Limburg met hetzelfde elftal dat maandagavond Helmond Sport versloeg. In Brabant werd het 2-0. Als De Graafschap ook Fortuna klopt, komt de vierde periode echt in zicht. 'En dan hebben we daarna twee keer een volle bak. Prachtig toch?'

Opstelling: Bednarek, Will, Lammers, Linthorst, Van Diermen, Driver; Diemers, Smeets, Klaassen; Parzyszek en Van den Hurk