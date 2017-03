Andere kleuren en meer daglicht na verbouwing Gelderse Vallei

EDE - De poliklinieken in Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgen een grote opknapbeurt. Komende week start de verbouwing, die in totaal twee jaar gaat duren.

De poliklinieken van neurologie, cardiologie zijn als eerste aan de beurt, oncologie, chirurgie op de begane grond en de preoperatieve polikliniek (B1) worden daarna aangepakt. De afdelingen blijven tijdens de renovatie gewoon open. Het ziekenhuis probeert de overlast voor patiënten te beperken.

De poli wordt gerenoveerd en gemoderniseerd en krijgen een nieuwe indeling. Er komen nieuwe ontvangstruimten en drie ontvangstpleinen. De kleuren op wanden en vloeren worden lichter en door de verbouwingen komt er meer daglicht binnen.

Het ziekenhuis is in 2000 in gebruik genomen en nu, na ruim 16 jaar, zijn de poliklinieken toe aan een flinke opknapbeurt. In 2016 werden ruim 325.000 bezoeken geregistreerd, meer dan 110.000 patiënten brengen jaarlijks een eerste bezoek aan de poli.

Zie ook: Ziekenhuis Ede krijgt hypermoderne operatiekamers