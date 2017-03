Boer Bert zet koeien te koop op Facebook

DOETINCHEM - Koeien te koop op Facebook. Melkveehouder Bert Smallegoor uit Doetinchem heeft zijn 15 Lakenvelders op de social mediasite in de etalage gezet, want Bert moet met pijn in zijn hart afstand doen van de dieren.

Boer Bert vertelt: 'Ja ik heb een melkbedrijf en met ingang van volgend jaar gaat er een nieuw fosfaatreductieplan van start. Dat betekent dat de uitstoot omlaag moet. Ik heb op dit moment 80 zogeheten MRIJ-koeien, een oud-Hollands roodbont ras dat goed melk geeft. Wel zo'n zevenduizend liter per koe per jaar. Ook heb ik enkele Blaarkoppen, ook mooie koeien die goed melk geven. En dan mijn mooie Lakenvelders, 15 stuks, prachtige dieren. Die geven gemiddeld zo'n 3.500 tot vierduizend liter melk per jaar. Dus die gaan helaas in de verkoop'.

Lakenvelders als hobby houden

De bedoeling is dat de dieren naar hobbyhouders gaan. Smallegoor: 'Ja want ik wil niet dat ze naar de slacht gaan, dan had ik ze zelf ook wel kunnen brengen. Nee sterker nog, ik ben nu 52 jaar, maar als ik ooit met pensioen ga, wil ik heel graag weer Lakenvelders gaan houden als hobby'. Gelukkig voor Bert lijkt er al een eerste belangstellende te zijn voor enkele Lakenvelders.