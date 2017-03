Twee verdachten plofkraak Twello voorlopig vrij

TWELLO - Twee van de vijf verdachten van de plofkraak op de Rabobank in Twello, in september vorig jaar, mogen hun proces thuis afwachten. Dat heeft de rechtbank in Almelo bepaald.

Het gaat om een 25-jarige man uit Amstelveen en een 44-jarige man uit Twello. De drie andere verdachten, mannen uit Twello, Amsterdam en Diemen, blijven wel in de cel. Ravage was enorm De plofkraak was rond 4 uur in de ochtend gepleegd bij de bank aan de Dorpsstraat. De ravage was enorm. Stukken metaal van de geldautomaat lagen 100 meter verder. Ook de Explosieven Opruimingsdienst moest worden ingezet. Omwonenden zagen de daders op scooters wegrijden. Vlak na de plofkraak werden in een huis in Twello vijf verdachten aangehouden. Daar lag ook de buit. Snelle auto's Volgens Het Parool zijn twee van de verdachten eerder gepakt voor plofkraken. Een van hen zou bekendstaan als een vaardige autodief, met een voorkeur voor snelle auto's als Audi's en BMW's. Wanneer de zaak tegen de verdachten verdergaat, is niet bekend. Zie ook: Vijf mannen aangehouden na plofkraak - UPDATE (politie.nl)

