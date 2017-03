Tekort wijkverpleegkundigen; 'Ik denk dat de situatie heel schrijnend wordt'

ZELHEM - Een groot tekort aan personeel dreigt in de wijkverpleging, daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Als er niks gebeurt, raken wijkverpleegkundigen en verzorgenden overbelast en krijgen mensen straks niet meer de juiste zorg, zegt de Achterhoekse wijkverpleegkundige Mirjam Kool uit Zelhem. 'Ouderen wonen steeds langer thuis. Ik houd mijn hart vast hoe zij er straks bij komen te zitten.'

Het is negen uur 's ochtends als wijkverpleegkundige Mirjam Kool arriveert bij haar eerste cliënt. Het is de 85-jarige Grada Wassink die een aanleunwoning heeft in de Magnoliahof, een groot appartementencomplex in Zelhem.

Ze is blij dat Mirjam er is. 'Ik kan zelf die steunkousen echt niet meer aantrekken en het lukt me ook niet meer om mijn ogen te druppelen of er gel op te smeren. Het zou heel erg zijn als die zorg wegvalt. Ik heb wel kinderen maar die hebben drukke banen en geen tijd om mij dagelijks te helpen.'

Foto: Mirjam Kool helpt mevrouw Wassink met haar ooggel

Meer uren, werkdruk omhoog

Mirjam is 28 jaar. Ze werkt nu anderhalf jaar als wijkverpleegkundige voor Markenheem, een zorgorganisatie in Doetinchem. Ze wist al vroeg dat ze in de zorg wilde werken. 'Ik ben opgegroeid op een boerderij. Mijn opa en oma woonden naast mij. Ik kwam vaak bij ze. Ze hebben ook voor mij gezorgd. Ik voel de behoefte om wat terug te doen voor ouderen.'

Hoewel Mirjam haar werk met veel plezier doet, wordt het wel steeds moeilijker. Verzorgingshuizen gaan dicht en het verpleeghuis kom je bijna niet meer in. Ouderen wonen langer op zichzelf en worden steeds afhankelijker van zorg aan huis. Maar er is nu al een tekort aan wijkverplegers.

'Hier in de omgeving zijn veel vacatures. Wij zoeken vooral verzorgenden en verpleegkundigen niveau 4. Je merkt nu dat collega's meer uren moeten maken dan normaal en dat de werkdruk omhoog is gegaan. Het is een hele klus om de zorg te kunnen waarborgen.'

Imagoprobleem

Nieuwe wijkverpleegkundigen zijn moeilijk te vinden. Het vak kampt met een imago-probleem. Jongeren die verpleegkunde studeren, zoals bijvoorbeeld op de hogeschool Arnhem-Nijmegen zien er vaak niks in. 'Niet heel spannend, spreekt me niet aan, ik ga liever in een ziekenhuis werken', zeggen studenten als we er naar vragen.

De HAN-opleiding Verpleegkunde telt bijna 5000 leerlingen. Minder dan een kwart kiest voor wijkverpleging. Docent Jacquelien Theunissen: 'Ze willen vooral naar de eerste hulp, kinderafdelingen of de traumahelikopter. Studenten weten soms niet goed wat wijkverpleging precies inhoudt.'

Foto: praktijkles HAN-opleiding HBO Verpleegkunde

Om het tij te keren besteedt de opleiding meer aandacht aan thuisverpleging en moedigt de school studenten extra aan om stages in de wijk te lopen. 'Als studenten van zo'n stage terugkomen, zeggen ze vaak: ik wist niet dat het eigenlijk een heel leuk werkveld is.'

Volgens Mirjam Kool bestaat er een eenzijdig beeld van de wijkverpleegkundige. 'Het is niet alleen maar wassen, aankleden en steunkousen aantrekken. Het is bijvoorbeeld ook spuiten, wondverzorging en andere verpleegtechnische handelingen verrichten. Indicaties stellen en coördineren. Het is juist heel divers en complex.'

12.000 wijkverplegers nodig

De verwachting is dat het aantal 80-plussers in 2019 is verdubbeld. Landelijk zijn er dan ruim 12.000 wijkverpleegkundigen nodig om aan alle zorgvragen te kunnen voldoen, waar er nu nog 8.800 zijn. De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden is afgelopen maand begonnen met een actie om bij de politiek aandacht te vragen voor de problemen.