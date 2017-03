NEC'er Dario Dumic in definitieve selectie Bosnië-Herzegovina

NIJMEGEN - Dario Dumic is opgenomen in de definitieve selectie van Bosnië-Herzegovina.

Het is de eerste keer dat de verdediger van NEC is geselecteerd. Dumic maakte recentelijk de keuze voor Bosnië-Herzegovina, terwijl hij ook in aanmerking kwam voor de Deense nationale ploeg. Voor dat land speelde hij al wel jeugdinterlands.

Bosnië-Herzegovina speelt op maart een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar en drie dagen een oefenwedstrijd tegen Albanië. Het land staat in de poule derde achter België en Griekenland. De enige WK-deelname was in 2014, toen Bosnië-Herzegovina na de poulefase al was uitgeschakeld. Middenvelder Pjanic van AS Roma is de sterspeler in de selectie, waar topscorer Edin Dzeko niet in is opgenomen.

