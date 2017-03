Nijmegen drukte er snel nog 50 stembiljetten bij

NIJMEGEN - Dankzij de repro van de gemeente Nijmegen had woensdag iedere stemmer een stembiljet. Toen op een gegeven moment stembureaus zonder biljetten kwamen zitten, werden daar in alle haast vijftig stemformulieren bijgedrukt.

Burgemeester Bruls van Nijmegen meldde al dat er voldoende stembiljetten waren: 'We hadden zo'n 135.000 stemformulieren op 140.000 stemgerechtigden. Een aantal stembureaus had echter dermate veel stemmers dat een tekort dreigde. We moesten toen de stemformulieren opnieuw verdelen. Dat lukte qua tijd niet, dus hebben we er een aantal gekopieerd', aldus de burgemeester. Volgens de Kiesraad is het kopiëren van stembiljetten uniek en niet gewenst, maar niet verboden.

De plekken waar veel stemmers langskwamen, waren de bureaus op het station, het stadhuis, in Mariënburg en op de universiteit.

