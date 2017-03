Waarschuwing voor klussende oplichters die half werk leveren

EPE - In de gemeente Epe zijn klussende Engelssprekende oplichters actief. Dat meldt de politie op Facebook. Ze rijden rond in een bestelbus met buitenlands kenteken.

Deze zogenoemde travellers vertellen bewoners bijvoorbeeld dat hun dak onderhoud nodig heeft. Vervolgens worden de slachtoffers hoge rekeningen gepresenteerd die contant betaald moeten worden. Ook wordt het werk vaak niet afgemaakt.

Asfaltverkopers

De gemeente Epe plaatste eerder al een bericht op haar Facebookpagina over de klussende oplichters. Het ging om mannen die asfalt proberen te verkopen aan inwoners, zogenaamd in opdracht van de gemeente.

Potentiële klanten moesten direct beslissen en veelal het afgesproken bedrag vooraf betalen. 'Deze mensen werken niet voor de gemeente en ons advies is niet op dit aanbod in te gaan', schreef de gemeente.

Vaker actief

Het is niet de eerste keer dat deze travellers actief zijn in Gelderland. Eind januari waarschuwde de politie in Apeldoorn al voor Engelse asfalteerders. En vorig jaar boden ook in Ermelo malafide klusjesmannen hun diensten aan.

Zie ook: