Lichtkranten na dodelijk ongeluk; weg voorlopig niet op de schop

NIJMEGEN - Er komen tijdelijk lichtkranten bij de oversteekplaats voor voetgangers op de Graafseweg in Nijmegen. De gemeente komt daarmee tegemoet aan de wensen van omwonenden die klagen over de gevaarlijke weg. Eind januari overleed een 31-jarige vrouw toen ze geschept werd door een taxi.

De omwonenden willen dat de weg op schop gaat, maar dat zit er voorlopig niet in. 'We kijken of er op korte termijn aanpassingen mogelijk zijn', zegt een woordvoerder van de gemeente, 'maar we kunnen geen hele grote infrastructurele veranderingen doorvoeren.'

Bewoners spraken zich eerder uit over de onveilige oversteek:

Dat heeft er volgens de gemeente mee te maken dat de stad op andere plekken aan het werk is. 'Ook op een ander punt van de Graafseweg. Als we dat tegelijk doen zetten we de hele stad op slot.'

De lichtkranten blijven er vier weken staan. Welke maatregelen daarna worden genomen kan de woordvoerder niet zeggen. 'Dat zijn we nog aan het uitzoeken.'

