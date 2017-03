ARNHEM - Keramiek met een roomkleurige ondergrond, sierlijk beschilderd met bloemen en lineaire decors, voorzien van een mat glazuur (Arnhems wit): het kenmerk van plateelfabriek Fayence uit Arnhem. Een compleet overzicht van de collectie van de fabriek is van 17 maart tot 11 juni te zien in Museum Arnhem.

De tentoonstelling telt zo'n 1.000 stuks gebruiks- en sieraardewerk. Er zijn topstukken te zien van soms wel 60 centimeter hoog, unieke tegelplateaus en natuurlijk het 'Arnhems Wit'.

Van 1907 tot 1934 stond aan de Amsterdamscheweg in Arnhem (waar nu supermarkt Jumbo staat) de Arnhemsche Fayencefabriek. De werkplaats is opgericht door de gebroeders Vet uit Purmerend. Fayence-aardewerk kenmerkt zich door de sfeervolle decors. De fabriek overleefde de crisisjaren niet en moest de deuren sluiten. Het aardewerk is nog erg in trek.

De Fayence-collectie is in 25 jaar bijeengebracht door Benno Steenaert uit Arnhem. Hij verzamelde alle items in zijn huis, alles stond vol.

Uiteindelijk gaf hij zijn verzameling in eeuwigdurend bruikleen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zodat het voor het publiek toegankelijk zou worden. De komende maanden staan de potten en vazen in Museum Arnhem.

Stoelen en tafels gingen mee

De verzamelaar kwam donderdag kijken bij de opbouw van zijn collectie. 'Ik vind het bijzonder om mijn stukken nu eens met ruimte eromheen te zien. Sommige stukken komen in het museum beter uit dan thuis', aldus Steenaert.

Het museum heeft haar best gedaan om de verzameling niet keurig in rijtjes te zetten, maar de sfeer van de huisverzameling intact te houden. Er zijn zelfs stoelen en tafels uit het huis Steenaert geplaatst. Ook foto's van toen de verzameling nog in zijn huis stond, zijn ter illustratie tussen het aardewerk opgehangen.