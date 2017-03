Papegaai helpt bij het boodschappen doen

ARNHEM - Wie boodschappen doet bij de Coop- of Jumbo-supermarkt in Arnhem-Noord loopt de kans een papegaai op een winkelwagen tegen te komen. Dat zie je inderdaad niet vaak, beaamt Sjoerd Vroonhoven. Hij is leidinggevende bij de Jumbo. 'Ik heb gelijk een selfie gemaakt.'

De papegaai heet 'Happy' en is van Jennifer Rosier.

Het dier is niet alleen mee voor de gezelligheid, zegt Jennifer. 'Happy is een grote hulp in mijn therapie om van mijn angst voor openbare ruimtes af te komen. Het is dus niet alleen ontzettend gezellig, maar voor mij ook een stukje geruststelling.'

Poep wordt opgeruimd

Sjoerd vindt het niet erg dat de papegaai meehelpt met de boodschappen. 'Natuurlijk kijk je in eerste instantie raar op, maar je went eraan, Ik vind het geen probleem zolang de papegaai maar niet de boel onder poept, en de klanten vinden het ook niet erg'

Daar is Jennifer al op voorbereid. 'Happy is getraind om in deze winkel niet te poepen en mocht dit toch gebeuren, dan ruim ik dit netjes op.'

Gevoelige dieren

Zulke huisdieren zijn in principe niet welkom in de supermarkt, maar voor Happy ligt dat anders. Omdat het een hulpmiddel is, mag de winkel het dier niet weigeren.

Volgens Bernard-Jan Baerken van Stichting Vrolijke Papegaai, zijn er meer menen die baat hebben van een papegaai. 'Papegaaien zijn gevoelige dieren die het gevoel van de mens goed kunnen inschatten. Onlangs zijn wij op bezoek geweest bij een gesloten psychiatrische inrichting waarbij een man nog nooit gepraat had met zijn verzorgers. Toen de papegaai bij meneer werd gezet, begon hij er stiekem mee te praten'