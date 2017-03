Twintig steken in het hoofd; vier jaar cel en tbs

Foto: Omroep Gelderland

BEEKBERGEN - De 40-jarige man uit Beekbergen die in april 2016 een man in zijn woonplaats twintig keer in het hoofd stak, is door de rechtbank tot vier jaar cel veroordeeld. Ook is hem tbs opgelegd.

De man is veroordeeld voor poging tot doodslag. Volgens de rechtbank was de man schizofreen en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De Beekbergenaar wilde niet meewerken aan een behandeling maar de rechtbank vindt de zaak zo ernstig dat hij verplicht die behandeling moet ondergaan. Zie ook: Gewonde bij steekpartij in Beekbergen; vermeende dader opgepakt