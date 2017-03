De laatste zeteltjes; opluchting en teleurstelling bij Gelderse politici

ARNHEM - Spanning woensdagavond bij alle kandidaat-Kamerleden, vooral bij degene die volgens de uitslag net wel of net niet in het pluche mogen plaatsnemen. Wordt het de komende tijd twitteren vanaf de bank of meestemmen in de Kamer?

Neem Evert-Jan Slootweg uit Bennekom, de nummer 19 van het CDA. De hele avond schommelde die partij tussen de 19 en 20 zetels, precies voldoende voor Slootweg. 'Als je de exitpolls volgt ben je blij met de groei van de partij, maar voor mijzelf was het billen knijpen.'

Voor PvdA'er John Kerstens uit Arnhem zijn de druiven een stuk zuurder. Hij stond op plek 11; normaal gesproken een plek die zeker een zetel oplevert.

Frisse moed

Maar het was allemaal niet genoeg. De partij lijkt uit te komen op negen zetels en door die historische nederlaag valt Kerstens buiten de boot.

De Arnhemmer mag op zoek naar een andere baan. 'Dit is balen natuurlijk, maar echt verrast ben ik niet. Te weinig mensen herkenden de PvdA in wat we de afgelopen jaren deden. Nu vol frisse moed en een hoop extra ervaring de arbeidsmarkt op', reageert hij schriftelijk.

GroenLinks deed het veel beter. De partij schoot omhoog en staat nu op 14 zetels. Een magisch getal voor Lisa Westerveld uit Nijmegen, want zij ís de nummer 14 op de lijst. 'Ik heb de hele avond naar dat scherm zitten turen om te kijken of we wel boven die 14 zouden blijven.'

Lisa Westerveld - Foto: Omroep Gelderland

Westerveld lijkt zich dus op te kunnen maken voor Den Haag. 'Ik vind dat je niet in de Kamer zit om een regio te vertegenwoordigen want je bent er voor alle Nederlanders. Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek en dan weet je wel meer wat er speelt in de regio.'

Overigens is nog niets zeker, want voorkeurstemmen kunnen bij Slootweg en Westerveld nog roet in het eten gooien. Daartegenover staat dat als de partij meeregeert en bewindspersonen levert, er weer extra plekken vrij komen.

De officiële uitslag volgt 21 maart.

Eerder vertelde VVD'er Albert van den Bosch, nu burgemeester Zaltbommel, op Radio Gelderland over zijn 'verkiezingsavond'.