Geen reden tot wijzigingen bij Vitesse

ARNHEM - Er is weinig aanleiding tot wijzigingen bij Vitesse voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen PSV.

De Arnhemmers spelen normaal gesproken in dezelfde formatie waarmee afgelopen vrijdag Sparta met 5-0 werd ingemaakt. Kelvin Leerdam is opnieuw gepasseerd ten faveure van Kevin Diks. Nathan krijgt als aanvallende middenvelder de voorkeur boven Adnane Tighadouini.

De laatste keer dat Vitesse in Eindhoven won, was in december 2013. Toen werd het 2-6 en waren de Arnhemmers koploper in de eredivisie. Dit seizoen won PSV met 2-0 in GelreDome.

Vermoedelijke opstelling: Room; Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, van Wolfswinkel, Foor.