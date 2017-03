Man die auto's vernielde bij stadion De Graafschap krijgt geen straf

Foto: Wikipedia

ZUTPHEN - Een 29-jarige man uit Lichtenvoorde die eind 2015 een spoor van vernieling achterliet in Doetinchem, krijgt geen straf opgelegd. Volgens de rechtbank in Zutphen was hij volledig ontoerekeningsvatbaar omdat hij in een psychose verkeerde.

De Achterhoeker sloeg onder meer toe bij stadion De Vijverberg, waar hij meerdere auto's beschadigde. Ook gooide hij bij voetbalclub DZC’64 ruiten van kleedkamers in. De man laat zich sindsdien vrijwillig behandelen. Omdat het nu weer goed met hem gaat, hoeft hij alleen de veroorzaakte schade te vergoeden. Volgens de rechtbank gaat het om ruim 13.000 euro.