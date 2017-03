MRSA-bacterie ontdekt in ziekenhuis Nijmegen

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Bij drie patiënten in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is de MRSA-bacterie aangetroffen. Het drietal ligt nu apart van de anderen om zo verdere besmetting te voorkomen.

Vooralsnog is er geen sprake van een patiëntenstop. Ook de verpleegafdeling waar de MRSA-bacterie is aangetroffen, is nog open. Wat is MRSA? De MRSA-bacterie staat ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie, omdat de bacterie ongevoelig is voor behandeling met antibiotica. Veel mensen raken de bacterie vanzelf weer kwijt, maar het kan erger worden bij mensen met een verminderde weerstand. Zo kan MRSA huidinfecties veroorzaken maar ook bloedvergiftigingen, botinfecties en longontstekingen. Het ziekenhuis onderzoekt nu met wie de patiënten contact hebben gehad. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gaat het zeer waarschijnlijk om een variant die op de huid voorkomt en die met antibiotica te behandelen is. Artsen en verpleegkundigen die contact hebben met de besmette patiënten, nemen extra voorzorgsmaatregelen. Begin volgende week moet er meer duidelijk zijn over de aard van de besmetting en of er andere maatregelen getroffen moeten worden.