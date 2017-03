'Veteranenmoeder' Hiltje krijgt hoge Britse onderscheiding

EDE - Het was in 1984 dat ze voor het eerst actief betrokken raakte bij de Airborneherdenkingen, op verzoek van de Britse Market Garden-veteraan Tony Hibbert; Hiltje van Eck uit Ede. En inmiddels begeleidt ze al ruim 33 jaar Britse oorlogveteranen van de Slag om Arnhem tijdens de jaarlijkse herdenkingen, Van Eck (74), liefkozend 'Veteranenmoeder' genoemd, is vandaag onderscheiden met de British Empire Medal, voor al haar verdiensten, in het verleden en in de toekomst.

Eigenlijk is het geen wonder dat Hiltje onlosmakelijk verbonden is aan de Airborne herdenkingen. Haar vader Hubert van Eck hielp Hibbert in 1944 onderduiken, nadat die als krijgsgevangene aan de Duitsers was ontsnapt. Van Eck en zijn verzetsgroep zorgden ervoor dat Hibbert kon ontkomen naar bevrijd gebied en de families werden vrienden voor het leven. Via Hibbert raakte Hiltje in 1984 betrokken bij de herdenkingen. Daarnaast runt ze de Nederlandse tak van de door Hibbert mede-opgerichte Arnhem 1944 Fellowship dat zich inzet voor de vriendschapsbanden tussen de Market Garden veteranen en Nederland. Hiltje staat centraal in deze reportage van Omroep Gelderland uit september 2016: Hubert van Eck overleed in 1991, Tony Hibbert in oktober 2014. Sindsdien doet ze haar werk samen met Hibberts dochter Carolyn Brodie-Hibbert. Hiltje van Eck voelt zich vereerd met de Britse onderscheiding, die vergelijkbaar is met een Nederlandse koninklijke onderscheiding. Een eerbewijs voor bewezen verdiensten aan de Britse Kroon. De onderscheiding is uitgereikt in de residentie van de Britse ambassadeur in Den Haag.