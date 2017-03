Burgemeester Bruls zegt sorry voor fout bij stembureau

ARNHEM - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen biedt zijn excuses aan voor de gang van zaken gisteravond in Nijmegen. In eerste instantie communiceerde de gemeente Nijmegen dat er op het stembureau in het stadhuis tot 23:00 uur gestemd kon worden. Echter om 21:30 uur werd op last van de burgemeester het stembureau toch gesloten.

'Dat is gewoon een fout geweest. De wet schrijft voor dat de stembureaus om 21:00 uur gesloten moeten zijn', aldus de burgemeester. 'Er had nooit gecommuniceerd mogen worden dat het stembureau in het stadhuis nog tot 23 uur open zou zijn. Dat suggereert dat mensen daar nog gewoon heen konden komen en dat is niet zo. Ik ben daar iets na negenen over geïnformeerd en toen ben ik snel naar het stembureau gegaan.' Nadat de burgemeester de verantwoordelijk ambtenaar heeft gesproken, besloot hij om het stembureau alsnog te sluiten.

Naar aanleiding van dat besluit klaagden mensen dat zij hun stem niet hebben kunnen uitbrengen. 'Het spijt me zeer voor die enkele kiezer die wel op tijd was. Die mensen hebben daardoor onterecht hun stem niet kunnen uitbrengen en dat spijt me zeer. Dat had niet mogen gebeuren en dat is echt een fout geweest.'

Onvoldoende stemformulieren

De berichten dat er onvoldoende stemformulieren waren, spreekt de burgemeester tegen. 'We hadden zo'n 135.000 stemformulieren op 140.000 stemgerechtigden. Een aantal stembureaus had echter dermate veel stemmers dat zo'n 20 stembureaus in knel kwamen. We moesten toen de stemformulieren opnieuw verdelen, dat lukte qua tijd niet, dus hebben we er een aantal bij gekopieerd. Maar het was meer een distributievraagstuk dan echt een tekort aan stemformulieren', aldus de burgemeester.

Burgemeester onbereikbaar

De Kiesraad laat weten dat de burgemeester gisteravond niet bereikt kon worden. Maar dat ziet de burgemeester niet als een probleem. 'Er is gisteravond wel ambtelijk contact geweest met de Kiesraad. Ik ben burgemeester van 175.000 burgers, het kan best wel zijn dat ik wel eens in gesprek ben.'

Bezwaar tot 10 uur morgenochtend

Mensen die vinden dat ze door het handelen van de gemeente Nijmegen zijn gedupeerd, kunnen bezwaar aantekenen bij de gemeente. Dat gebeurt meestal in het stembureau zelf, maar het kan ook tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau. Die is morgenochtend om 10.00 uur in het stadhuis van Nijmegen. Volgens burgemeester Bruls zijn er tot nu toe weinig klachten binnengekomen. Hij verwacht niet dat het incident in Nijmegen gevolgen kan hebben voor de uitslag.