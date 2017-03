Lingewaard heeft raad fout geïnformeerd: schriftelijk bewijs duikt toch op

HUISSEN - En weer vallen de gemeenteraadsleden van Lingewaard van hun stoel van verbazing. Eerst deed wethouder Theo Peren hen geloven dat er geen schriftelijk bewijs was voor de opdracht van een onderzoek van ruim dertigduizend euro. Nu blijkt dat er wel degelijk schriftelijk bewijs was. Het college gaat diep door het stof.

Het gaat om een onderzoek naar de verkeersafwikkeling tussen Lingewaard en Nijmegen dat is verricht door bureau Haskoning. Die verkeersstroom is flink toegenomen door extra inwoners in de Waalsprong.

Vermoeden dat uitkomst is gestuurd

Een inwoner uit Bemmel vroeg informatie over het betreffende onderzoek met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dit omdat hij vermoedt dat bureau Haskoning toewerkte naar de uitkomst die de gemeente het liefst ziet, namelijk afwikkeling van het verkeer via het dorp Ressen. Eerder werd hem verteld dat er geen informatie verstrekt kon worden omdat er niets op papier staat.

Onderzoek van ruim 30.000 euro telefonisch besteld?

Dit tot grote verbazing van enkele gemeenteraadsleden in Lingewaard. Zo vroeg Maarten van den Bos van oppositiepartij PvdA aan de wethouder Theo Peren of het in Lingewaard gebruikelijk is om onderzoeken van ruim 30.000 euro telefonisch te bestellen.

Wethouder Theo Peren antwoordde dat een en ander 'met stoom en kokend water' uitgevoerd was, omdat er haast bij geboden was. De wethouder vond ook dat ´zo'n gerenommeerd bedrijf als Haskoning ook wel eens een bevestiging had kunnen sturen´. Maar Haskoning ontkende eerder deze week in dagblad De Gelderlander dat de opdracht voor het verkeersonderzoek mondeling is gedaan.

Schriftelijk bewijs toch opgedoken

Oppostiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 stelden na een heftige raadsvergadering hierover op 9 februari, aanvullende schriftelijke vragen. Bij de beantwoording daarvan blijkt dat er wel degelijk schriftelijk bewijs is voor de onderzoeksopdracht aan Haskoning. Er is een mailwisseling geweest tussen de ambtenaren van Lingewaard en bureau Haskoning. Het college schrijft hierover aan de raad dat 'mails ten onrechte niet zijn beschouwd als schriftelijke informatie´.

Raad fout geïnformeerd. Sorry

Bij een van die mails zat zelfs een digitale offerte voor het onderzoek. Dat is dus heel wat anders dan het beeld dat wethouder Peren schetste, dat er geen informatie volgens de Wet van Openbaarheid van Bestuur te verstrekken viel, aangezien er niets op papier stond. Het college schrijft hierover aan de raad: 'Dit leidt tot de conclusie dat wij uw raad fout hebben geïnformeerd. Dat betreuren wij zeer.'

'Uitkomsten op geen enkele manier willen beïnvloeden'

De bestuurders van Lingewaard nemen hiervoor 'als voltallig college volledige verantwoordelijkheid en zullen 'intern onderzoeken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden´. Wel blijkt uit de mailwisseling volgens het college dat 'wij op geen enkele manier de uitkomsten van de variantenstudie hebben willen beïnvloeden´. Niet alleen de raad krijgt de betreffende mails, de inwoner van Bemmel die een en ander aanzwengelde met zijn WOB verzoek krijgt de mails nu ook. En hij krijgt 'welgemeende excuses' van het college.

Motie van wantrouwen

Maarten van den Bos (PvdA) zegt dat wat hem betreft inmiddels het vertrouwen in wethouder Peren in het geding is. Donderdagavond gaat hij vragen stellen en hij overweegt zelfs een motie van wantrouwen. 'Maar', zo zegt Van den Bos, 'als zo'n motie het al haalt, is het ook direct het einde van de discussie.'

Het is Maarten van den Bos er meer om te doen dat de raad gezamenlijk vaststelt dat dit zo niet had mogen gebeuren en dat er een onafhankelijk onderzoek komt. 'Want ook bij de WOB-procedure zijn er fouten gemaakt. We moeten toch niet vaker meemaken dat er na verloop van tijd ineens informatie als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komt waar al eerder om gevraagd is.'