Komende uitzending: een bos vol kabouters, betoverende toverlantaarns en een zwanenfluisteraar

ARNHEM - Zaterdag 25 maart 2017 in Gelderse Koppen

Snorremans en zijn kabouterbos

VOORTHUIZEN - Roelof Jonkman alias Snorremans is de drijvende kracht achter het kabouterbos. Hij zit in de WAO en de kabouters zijn een fijn tijdverdrijf. Maar, de kleine puntmutsmannetjes maken niet alleen hem blij, er komt ook veel publiek op af. Toch was er een boswachter vorig jaar minder blij met de kaboutervervuiling in zijn bos en gooide alle kabouters weg. Roelof was er kapot van. Gelukkig hebben ze nu in hetzelfde bos een nieuwe plek gekregen. De kabouters kunnen dus weer naar buiten!



Wonderlijke wereld van de toverlantaarn

LUNTEREN - Het is de beamer van de 19e eeuw, de toverlantaarn. Het lijkt op een antieke camera waarmee je door het schijnsel van een lamp of kaars betoverende verhalen met plaatjes kunt vertellen. Paul van den Heuvel (69) en Nathan Koedoot (17) verzamelen allebei toverlantaarns. Ondanks het leeftijdsverschil, maar dankzij de hobby, hebben ze een persoonlijke klik. Samen werken ze nu in de huiskamer van Museum Oud Lunteren aan Nathans eerste voorstelling met de toverlantaarn voor publiek.



Zwanenfluisteraar

WIJCHEN - Elke dag loopt Bart Janssen met zijn fotocamera rond het Wijchens meer. Meestal met een zak gesneden repen brood voor zijn grote vrienden, de zwanen. Ze zijn inmiddels zo gewend aan elkaar, dat de zwanen zelfs bij Bart uit de mond eten. En dat levert toch mooie foto's op! Bart wordt in Wijchen al De Zwanenfluisteraar genoemd, want de meeste mensen vinden zwanen mooi, maar blijven liever bij ze uit de buurt. Bart niet, want de zwanen geven hem rust in zijn hart.