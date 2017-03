1000 euro winnen? Raad het geluid!

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - 1000 euro, dat staat er op het spel bij 'de geluidsbarrière' bij Radio Gelderland. In het radiospel moet het geluid worden geraden, dat is nog niet gelukt waardoor de pot is volgelopen.

Tot en met woensdag 22 maart kunnen oplossingen worden ingestuurd. Dat kan via het appje, de mail (omroep@gld.nl) en via de post. Donderdag 23 maart wordt uit de goede oplossingen de winnaar getrokken.