Hogeschool: er zijn meer pabo-studenten nodig

ULFT - De Iselinge Hogeschool in Doetinchem luidt de noodklok over het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs in Oost-Gelderland. Volgens de pabo-opleiding zijn er dit jaar te weinig studenten ingestroomd om in 2021 alle openstaande vacatures te vervullen.

Uit schattingen blijkt dat de hogeschool in 2020 niet meer aan de vraag kan voldoen. De opleiding wil daarom 165 studenten per jaar aannemen in plaats van 120.



Volgens het samenwerkingsverband Opleiden in School Graafschap-Achterhoek-Liemers blijft de vraag naar nieuw personeel groot ondanks de krimp, waar de Achterhoek mee te maken krijgt. 'Naast het opvangen van pensionering en uitstroom naar ander werk hebben we ook nieuwe mensen nodig om het onderwijs te vernieuwen en onderzoek te doen', zegt voorzitter Albert Sluiter. 'Als samenwerkingsverband roepen wij mbo'ers, havisten, vwo'ers en mogelijke deeltijdstudenten op om te overwegen om de pabo te gaan doen zodat we het tekort kunnen afwenden.' Voordeel van het tekort aan leerkrachten is dat afgestudeerden meer kans hebben op een baan.



Foto: REGIO8

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden