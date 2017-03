Moeder Vitesse-talent Anil Mercan: 'Hij is mijn prinsje, ik doe alles voor hem'

ARNHEM - Anil Mercan speelt als sinds zijn negende voor de Vitesse Academie. Zijn ouders stonden altijd voor hem klaar om het grote talent te begeleiden.

Twee jaar geleden besloten zijn ouders om te remigreren naar Turkije, heimwee naar het gezin bracht hen een jaar later weer terug naar Tiel en daar is eigenlijk iedereen blij mee.

Klein prinsje

Mercan woont nog bij zijn ouders en zus in Tiel en wordt als jongste en enige jongetje af en toe als een klein prinsje behandeld. "Hij is mijn prinsje, ik doe alles voor hem', zegt zijn moeder vol trots. Als helft van een tweeling, overleefde Anil als enige de geboorte. Hij vocht voor zijn leven en heeft daardoor een streepje voor in het gezin, dat verder bestaat uit drie oudere zussen.

