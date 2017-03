Op het laatste moment een stem beïnvloeden: mag dat?

ARNHEM - Campagne voeren tot aan de deur door middel van flyeren of het plaatsen van posters. Alles om tot op het laatste moment aandacht te vragen voor een partij. Maar niet iedereen is er even enthousiast over. Zo zijn er op verschillende stembureaus borden weggehaald.

Bij een stembureau in Leuth is een verkiezingsbord van het CDA weggehaald. Ook in Berg en Dal en Groesbeek zijn borden weggehaald. De borden zorgden voor boze reacties van kiezers. Zij omschrijven deze last-minute-campagne als indoctrinatie en 'niet netjes'.

Het is niet chic

'Het kan en mag wel, maar het hoort eigenlijk niet', zegt Peter van der Heiden, politicoloog aan de Radboud Universiteit. 'De voorzitter van het stembureau moet hierop toezien.'

In de Kieswet is bepaald dat in het stembureau geen activiteiten mogen plaatsvinden die kiezers hun keuze kunnen beïnvloeden. Het stemproces moet ongestoord en zonder beïnvloeding plaatsvinden. Het ideale stemlokaal is neutraal in alle opzichten. Buiten het stembureau campagne voeren is niet verboden, maar de kiesraad adviseert gemeentes om campagnes in de omgeving van stembureaus toch te ontmoedigen.