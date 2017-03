Syntus biedt leenfietsen in Ede aan

EDE - Voervoerder Syntus is bezig met de voorbereidingen om leenfietsen in Ede aan te bieden.

Op meerdere plekken, zoals bij station Ede-Wageningen en het gemeentehuis, worden stallingen gebouwd. De fietsen zijn tegen een kleine vergoeding van, 3 euro per dag te lenen en kunnen naar elke willekeurige stalling worden teruggebracht.

Sinds eind 2016 is Syntus bezig met leenfietsen, in eerste instantie in Apeldoorn en Leusden. De fietsen kunnen met een app gereserveerd en ontgrendeld worden. Op station Ede-Wageningen zijn ook de ov-fietsen van de NS te huur.