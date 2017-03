Droom komt uit: Anne Wielink uit Oosterbeek speelt rol in Soldaat van Oranje

ARNHEM - Anne Wielink uit Oosterbeek had altijd de droom om ooit in een musical te spelen. Maar ze is nog niet eens afgestudeerd of ze heeft nu al haar droombaan bij de musical Soldaat van Oranje.

Een paar jaar geleden ging ze voor het eerst naar de musical. Meteen na het zien van Soldaat van Oranje dacht ze al meteen; 'In deze musical wil ik ooit een rol spelen'. Ze dacht niet dat deze droom echt uit kon komen, want de musical speelde al een paar jaar in Nederland. Maar doordat de musical nu al zes jaar te zien, is kan haar droom toch uitkomen.

Soldaat van Oranje is een Nederlandse musical, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van één van de grootste Nederlandse verzetshelden; Erik Hazelhoff Roelfzema. Het beroemde boek Soldaat van Oranje werd in 1977 verfilmd met Rutger Hauer in de titelrol en is nu al weer jaren te zien als musical in de TheaterHangaar in Katwijk aan Zee. Het is de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis.