Rondjes lopen en Romeinse cijfers maken in Nijmegen

NIJMEGEN - Vier, zes, negen, elf…probeer deze cijfers eens in Romeinse cijfers te vormen. Houd dat in gedachten en loop dan rond het grote kunstwerk dat in Nijmegen op de Waalkade schuin tegenover het Casino staat. Dan gaat het je lukken.

Het kunstwerk lijkt te bestaan uit drie scheve palen. En dat is natuurlijk ook zo, maar die palen vormen tijdens je rondje telkens één van deze vier Romeinse cijfers. Oudste stad van Nederland Natuurlijk verwijzen die cijfers naar de Romeinse geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Maar daar op de kade vormen ze ook een baken voor de schepen die vanuit Duitsland over de Waal de stad naderen. Kunstenaar Arie Berkulin wilde dat effect ook graag bereiken in 1995. En als je dan op de juiste plaats stil gaat staan, zie je de verticale palen schitterend afsteken tegen de boog van de oude Waalbrug. Welkom in Nijmegen!