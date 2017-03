Politie zoekt verkoper van gestolen auto's

HEELSUM - De politie heeft meerdere tips binnengekregen over een man die een gestolen auto probeerde te verkopen in Heelsum. Die reacties kwamen direct na de uitzending van Bureau GLD binnen.

Handelen vanuit garagebox Heelsum

De man huurde een garagebox in Heelsum. Via de site www.mobile.de bood hij een Volkswagen Golf aan. Een geïnteresseerde man kwam kijken in Heelsum maar vertrouwde het meteen niet.

Geen kentekenplaten

Op de aangeboden auto zaten geen kentekenplaten, de mogelijke koper vermoedde meteen onraad. Woensdagavond besteedde Bureau GLD van Omroep Gelderland aandacht aan de zaak.

Meerdere keer dezelfde naam

Direct na de uitzending kwamen meerdere tips binnen. Alle tipgevers noemden dezelfde naam. Het politieonderzoek kan daarmee verder.

Bureau GLD

Bureau GLD wordt iedere woensdagavond uitgezonden bij Omroep Gelderland. Samen met politie en justitie worden verdachten van misdrijven in Gelderland gezocht.