Een stembiljet goed invullen...het valt nog niet mee

ARNHEM - Meer dan 1,2 miljoen Gelderlanders hebben woensdag een vakje rood ingevuld. Nou ja, soms ook meer dan één vakje. En ja, dan is de stem ongeldig. Maar wanneer is uw stem ongeldig en waar werd het meest ongeldig gestemd?

In Gelderland zijn er 2274 ongeldige stemmen uitgebracht, verdeeld over 51 gemeenten. Er zijn namelijk nog twee gemeenten die de verkiezingsuitslagen niet hebben doorgegeven (Lingewaal en Neerijnen). In Arnhem zijn de meeste ongeldige stemmen uitgebracht, maar liefst 245.

In Nijmegen zouden er 0 zijn, maar dat is nog geen enkele gemeente in Gelderland gelukt. 'Maar de definitieve uitslag komt morgen, dan kan ik er wat over zeggen', meldt een gemeentewoordvoerder. Dus gaan we er maar vanuit dat in Rozendaal de minste ongeldige stemmen zijn uitgebracht: 1.

Benieuwd hoeveel stemmen er in uw gemeente ongeldig waren? U kunt dan ook meteen zien in welke gemeente relatief het meest ongeldig is gestemd. Bekijk de kaart hieronder:

In totaal zijn er meer ongeldige stemmen uitgebracht dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Wanneer is uw stem eigenlijk ongeldig?

Laten we eerst beginnen met de vraag 'Wanneer is uw stem geldig?'. Dat is heel simpel, u hoeft maar één rondje in te kleuren (met een rood potlood) voor de naam van de persoon op wie u gaat stemmen. Meer hoeft u echt niet te doen.

Wilt u nou wel meer doen, dan mag dat ook nog. U mag een picasso-tekening maken op het stembiljet, u mag een paraaf zetten en u mag de naam van de gekozen persoon op het stembiljet plaatsen.

Maar wat mag nou niet?

Meer dan één vakje rood maken

Opschrijven wat u stemt, zonder een vakje rood te maken

Kruis door rood vakje zetten als u toch iets anders wilt kiezen.

Iets op het blad schrijven waardoor de stemmer herkenbaar is. U moet anoniem blijven. Dus geen telefoonnummer, naam o.i.d.

Niet met kind in het hokje

Maar er worden ook stemmen ongeldig verklaard als u met meer dan één het stemhokje ingaat. Vanwege het stemgeheim moet je namelijk alleen het hokje in. Zo wordt ook voorkomen dat u wordt gedwongen ergens op te stemmen. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen worden geholpen.

En wilt u met uw kinderen stemmen? Dat mag ook niet. Alleen als u een baby of kindje tot drie jaar bij u heeft. Dan moet u wel even toestemming vragen. Hoe streng dat wordt gecontroleerd is nog maar de vraag. 'We zijn niet bij alle 9000 stembureaus', zegt de Kiesraad.

Maar ja, wel handig om te weten voor de volgende keer....