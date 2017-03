Wat staat daar op de Arnhemse Johan de Wittlaan? Een Duitse V2

ARNHEM - Het is een van de meest gefotografeerde objecten in het Imperial War Museum in Londen; een opengewerkte originele V2-raket. Wereldwijd een van de weinige overgebleven exemplaren die nog te zien zijn in musea in Duitsland, Engeland en de VS. De V2 van het IWM is in 1945 vanuit Düsseldorff overgebracht naar Engeland, en deed op zijn reis ook Arnhem aan. En daar zijn foto's van.

De opnames zijn gemaakt door de Arnhemse fotograaf Jacquet en maken deel uit van de collectie van het Gelders Archief. Een andere opname is te vinden op de Canadese Veteranenwebsite The Memory Project. waar de chauffeur van de oplegger die de V-2 vervoerde zijn verhaal doet. Hij herinnert zich hoe hij, lid van een transportonderdeel dat tanks vervoerde, opdracht kreeg om naar Düsseldorff te gaan en daar de raket op te halen. 'They had a line-up on V2 rockets that the Jerries ( de Duitsers) had been using on England' Deze V2's waren in bezit genomen door de Britse inlichtingendienst, maar ook de Amerikanen en de Russen deden hun uiterste best om de moderne Duitse militaire technologie in handen te krijgen om die te bestuderen, Dat gebeurde ook met (straalvliegtuigen, raketten, tanks en ander wapentuig.

Uit naspeuringen van de historische vereniging Twenot blijkt dat de raket, uiteraard onschadelijk gemaakt, op zijn doorreis naar de Antwerpse haven een tussenstop in Arnhem heeft gemaakt omdat daar een pontonbrug lag die stevig genoeg was om het zware transport te dragen. De aanhanger waar de raket op ligt, is Duits, bedoeld om mini-onderzeeërs te vervoeren.

Op de foto's van Jaquet is te zien dat het transport weliswaar geen drommen mensen trok, maar toch de aandacht had van voorbijgangers.

Gevaar was er niet, de neus van de raket was ontdaan van de explosieve lading en op de foto;s is te zien dat op de zijkant 'safe for transit' is geschilderd.

Bij de foto's van het Gelders Archief ontbreekt de lokatie. Vergelijking met een andere foto uit 1945 van de Johan de Wittlaan, met daarop een geallieerd transport, laat zien dat de opnamelocatie dezelfde is (oa wegdek).

De V2 van het IWM. (foto publiek domein - Wikimedia)

