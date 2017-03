Vrachtwagen schept fietsster op kruising

GORSSEL - Een 62-jarige fietsster uit Eefde is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding in haar woonplaats.

Het slachtoffer werd op de kruising van de Zutphenseweg (N348) met de Flierderweg geschept door een vrachtwagen. Volgens de politie zag de 51-jarige bestuurder uit Eefde haar bij het afslaan over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Foto: SPS Media

De fietsster is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft ze vermoedelijk een gebroken onderbeen. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De kruising was enige tijd afgesloten voor onderzoek.