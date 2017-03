De Graafschap met vertrouwen naar Zuid-Limburg voor volgende finale

DOETINCHEM - De Graafschap is bezig aan een fraaie serie in de Jupiler League. De Achterhoekers hebben nu vijf duels op rij gewonnen en zijn medekoploper in de vierde periode. Vrijdag wacht Fortuna Sittard.

In Doetinchem won De Graafschap op 4 november met 5-0 van de Zuid-Limburgers en dat is nog altijd de grootste overwinning van het seizoen tot nu toe. Fortuna staat nu 16e en heeft vijf punten minder dan de Achterhoekers.

Promotie

De Graafschap beleeft weliswaar een teleurstellend seizoen, maar heeft nu toch nog volop kans om de vierde periode binnen te slepen. Als dat gebeurt, mag de ploeg van trainer Henk de Jong alsnog meedoen aan de fel begeerde play-offs waarin promotie kan worden afgedwongen.

Bovenaan met RKC

Na drie duels in die laatste periode staat De Graafschap samen met RKC Waalwijk ongeslagen bovenaan. RKC heeft een iets beter doelsaldo en moet vrijdag op bezoek bij FC Den Bosch. De vierde periode gaat over negen wedstrijden. Na het duel met laagvlieger Fortuna treft De Graafschap op 31 maart op de eigen Vijverberg Jong PSV. Een week later komt RKC op bezoek in Doetinchem.

Zeven duels

De laatste keer dat De Graafschap minimaal vijf keer op rij wonnen, was in in 2010 toen de club ook kampioen werd. Coach Darije Kalezic bleef met zijn selectie destijds zeven duels op rij zonder puntenverlies.