Kaartverkoop bekerfinale legt site Vitesse meteen even plat

De Kuip. Foto: Flickr

ARNHEM - De website van Vitesse is vanmorgen meteen even uit de lucht gegaan, nadat vanochtend om 10.00 uur de kaartverkoop voor de bekerfinale begon. Enkele minuten later deed de site het deels weer.

'Het is een drukte van jewelste. We doen ons best zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Binnen 10 minuten zijn er 2000 kaarten verkocht', zo meldt een woordvoerder van Vitesse. De Arnhemmers nemen het op 30 april in De Kuip op tegen AZ. Seizoenkaarthouders mogen als eerste kaarten kopen. Wat overblijft, is voor de fankaarthouders. Vitesse waarschuwde de supporters eerder al voor een run op kaartjes. 'Het animo voor de wedstrijd is groot, dat is overduidelijk. We raden de supporters dan ook aan om, zodra de kaartverkoop start, zichzelf zo snel mogelijk te verzekeren van tickets.'