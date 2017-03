Met Ntjam Rosie en het Artvark saxofoonkwartet naar Kameroen

NIJMEGEN - Zangeres Ntjam Rosie en het saxofoonkwartet Artvak zijn de samenwerking aangegaan. Dit levert een avondje jazz, soul, gospel, wereldmuziek en saxofoons op.

Artvark Saxophone Quartet bestaat uit saxofonisten behorend tot de top van Nederland. Bart Wirtz, Rolf Delfos, Mete Erker en Peter Broekhuizen werken al ruim tien jaar samen. Het zijn geen rigide jazzpuristen, maar ze meanderen altijd van jazz naar blues en alles wat daar tussen of ver van ligt.

Ntjam Rosie is een snel rijzende ster in de jazz- en soulmuziek. De van oorsprong Kameroense zangeres verhuisde op haar negende naar Nederland. Na haar studie aan het conservatorium in Rotterdam en bracht ze haar eerste album 'Atouba' uit. Met haar tweede album 'Elle' vestigde ze definitief haar naam.

Soul, jazz en wereldmuziek

Uit de unieke samenwerking tussen Artvark en Rosie ontstond de voorstelling ‘Homelands’. Ntjam Rosie neemt het publiek meer naar haar geboorteland Kameroen en zingt ook in haar moedertaal Bulu. Maar verder is er ook een mix van soul, jazz, gospel en wereldmuziek te horen.

Na alle lovende reacties en mooie recensies vorig jaar besloten de musici nogmaals op tour te gaan met 'Homelands'.

Tourdata

13 april - Theater Cultura in Ede

21 april - Theater Agnietenhof in Tiel

