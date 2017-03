85-jarige krijgt winkelverbod; weer een pakje kaas gestolen

GORSSEL - Een man van 85 uit Gorssel is een jaar lang niet welkom bij de plaatselijke Jumbo. Winkelpersoneel betrapte hem daar woensdag, toen hij een pakje gesneden kaas probeerde te stelen.

Medewerkers van de supermarkt verklaarden tegenover de politie dat de bejaarde man twee weken geleden ook al een pakje kaas in zijn binnenzak had gestopt. Hoewel hij er toen met een waarschuwing vanaf kwam, was dit keer de maat vol.

Agenten namen de 85-jarige mee naar het bureau voor verhoor. Hij bleek ook rond te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Dat is in beslag genomen.

