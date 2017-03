Treinen rijden door cactustuin in Ruurlo

RUURLO - Helemaal je gang kunnen gaan met je modeltrein in een cactustuin; wie wil dat nou niet. Aanstaande zondag organiseert spoorwegmodelbouwvereniging de Seinpaal een open dag in de CactusOase in Ruurlo.

Sinds 2009 heeft de Seinpaal haar onderkomen in de CactusOase. Wekelijks worden er clubavonden georganiseerd en wordt er door de leden gewerkt aan de verschillende modelspoorbanen in de tuin. Maar een paar keer per jaar gaan de deuren ook open voor modeltreinliefhebbers uit het hele land. De Seinpaal organiseert dan namelijk speciale open dagen. Gastrijders uit het hele land worden uitgenodigd om de spoorbanen te bekijken, maar ook om zelf te gaan rijden. Zondag is de cactustuin geopend van 10.00 tot 17.00 uur Zie ook: Website CactusOase Ruurlo