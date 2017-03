Gedoe op stembureau om (niet) afgegeven volmacht

DOETINCHEM - De allereerste keer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, wat kan er nou misgaan? Dat dacht ook de 22-jarige Doetinchemmer Yorin Schrader, tot hij zijn stempas afgaf.

De Doetinchemmer kwam aan op het stembureau, gaf zijn stempas af en werd geweigerd. Hij zou namelijk al in februari een volmacht hebben afgegeven. 'Normaal zou je je stempas moeten inleveren als je een volmacht afgeeft, maar een kwartier voordat ik naar de stembus ging heb ik de envelop, waar mijn stempas inzat, pas opengemaakt', vertelt Schrader.

'De vrouw aan wie ik mijn volmacht zou hebben gegeven ken ik helemaal niet, ik heb nog nooit van die naam gehoord. Ik ben ook niet naar de gemeente geweest om daar een volmacht af te geven, het is dus onmogelijk.'

'Het voelde als mijn plicht om te stemmen'

'Ik wilde eerst niet stemmen, maar het voelde toch als mijn plicht om te gaan stemmen. Maar dat dit zou gebeuren, had ik ook niet verwacht. De vrijwilligers op het stembureau konden hun ogen niet geloven. Dit hadden ze in 10 jaar nog nooit meegemaakt. Zij snapten er ook niets van', aldus Schrader.

Na 30 minuten wachten, en een hoop telefonisch verkeer tussen het stembureau en de gemeente kon Schrader toch nog stemmen. 'Ik blijf het gek vinden dat zoiets kan gebeuren, als het een fout van de gemeente is dan is het gek dat er zo met persoonsgegevens om wordt gegaan, het gaat hier toch om je stemrecht.'

Persoonlijke fout bij gemeente Doetinchem

Er stond in de computer inderdaad een volmacht op zijn naam. 'We hebben in de administratie gekeken en daar hebben we geen bijbehorend volmachtformulier kunnen vinden, waardoor hij wel gewoon kon stemmen', laat een persvoorlichtster van de gemeente Doetinchem weten. 'Het voorval is ook opgenomen in het proces verbaal van het stembureau.'