Merab Jordania is weer welkom bij Vitesse

ARNHEM - Merab Jordania zou de Gelderse derby Vitesse-NEC weer kunnen bezoeken.

Het stadionverbod van de voormalige clubbaas loopt deze maand af. Jordania kreeg in maart 2014 te horen dat hij niet meer welkom was in stadion GelreDome en op het trainingscomplex van Vitesse op Papendal vanwege bedreigingen aan het adres van algemeen directeur Joost de Wit.

In januari 2015 vocht Jordania zonder succes het stadionverbod aan. Nu mag hij zijn oude club weer gaan bekijken. "Maar om eerlijk te zijn, heb ik er geen behoefte meer aan. Ik heb laatst op tv nog wel een wedstrijd gezien."

