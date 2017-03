Duif na drie dagen bevrijd uit schoorsteen

AALTEN - Brandweerlieden hebben woensdagavond in Aalten een duif gered uit een schoorsteen. Dat meldt de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk.

De bewoners van een vrijstaand huis aan de Brakenweg hoorden drie dagen geleden voor het eerst gerommel in het rookkanaal. Ze waarschuwden de dierenambulance, maar die kon in eerste instantie niet veel doen.

Geen 5 december

'We zijn er een paar dagen mee bezig geweest, want dan hoorden we weer wat en dan weer niet', legt een medewerkster van de dierenambulance uit. Toen de duif woensdag weer van zich liet horen, was het tijd voor actie. 'We besloten de brandweer in te schakelen. Want het was geen 5 december hè', lacht de medewerkster.

Brandweerlieden slaagden erin de duif uit de schoorsteen te halen. Ze gebruikten daarbij een hoogwerker. De dierenambulance heeft zich daarna over de vogel ontfermd. 'Het beestje bleek niet gewond, dus we hebben hem weer losgelaten', aldus de medewerkster.