Spanning is er nog in drie Gelderse gemeenten

Foto: Omroep Gelderland

BORCULO - Bijna alle stemmen zijn geteld, maar nog niet overal. Voor inwoners van drie Gelderse gemeenten is het namelijk nog spannend hoe er in hun gemeente is gestemd woensdag, die uitslagen zijn nog niet binnen.

Berkelland is één van de drie gemeenten in Gelderland waar de uitslag van de verkiezingen vannacht nog niet bekend kon worden gemaakt. Het tellen van de stemmen was nog niet afgerond. Dat is inmiddels wel het geval. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat alles nu nog moet worden ingevoerd in de computer. Rond 12.00 uur vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. De gemeenten Wijchen en Renkum hadden de uitslagen ook vannacht nog niet binnen, maar om 09.00 uur donderdagmorgen kwamen zij ook met de cijfers. Om 11.00 uur kwam ook de gemeente Montferland nog met de uitslagen. De gemeentes, Lingewaal en Neerijnen waren ook nog niet op tijd met hun uitslagen.