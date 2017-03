Rob Jetten (D66) komt in de Kamer, maar blijft in Nijmegen wonen

NIJMEGEN - Het Nijmeegse raadslid Rob Jetten is een van de mensen die kans maakt op een plek in de Tweede Kamer. Zijn partij D66 heeft deze verkiezingen 19 zetels gehaald en Jetten staat op plek 12.

'Het mooiste is dat we nu met 19 zetels maar liefst drie mensen uit Gelderland naar de Tweede Kamer krijgen', reageert Jetten op Radio Gelderland. 'Naast mijzelf natuurlijk Alexander Pechtold en de nummer 15 Maarten Groothuizen.'

Nijmegen heerlijke stad

Jetten blijft vooralsnog in Nijmegen wonen, maar hij kan niet uitsluiten dat hij soms moet overnachten in Den Haag. 'Ik heb plechtig beloofd dat ik in Nijmegen zal blijven wonen. Ik vind het een heerlijke stad en wil er graag blijven. Maar ik vind het ook enorm belangrijk om de regio Arnhem-Nijmegen goed te vertegenwoordigen, dus zal af en toe ook in Den Haag moeten blijven.'

Lange nacht, eerst even slapen

'Voor D66 is dit de beste uitslag sinds 1994, en de twee na beste uitslag ooit. Dus wij hebben hier een prima feestje gehad. Ik heb denk ik zo'n twee en een half uur vannacht geslapen', zegt het toekomstig Tweede Kamerlid. 'Morgenochtend om 11.00 uur hebben we de eerste coalitievergadering en bespreken we wat de uitslag voor ons gaat betekenen.'

