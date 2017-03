Grote klapper GroenLinks in Nijmegen

NIJMEGEN - GroenLinks heeft een grote klapper gemaakt in Nijmegen. De partij lijkt te hebben geprofiteerd van het verval van de Partij van de Arbeid.

De partij van Jesse Klaver behaalde 20,1 procent van de stemmen in Nijmegen. In 2012 behaalde die partij maar 5,9 procent van de stemmen. De Nijmeegse stemmers kozen in 2012 massaal voor de PvdA (32 procent), maar daar is nu nog maar 6 procent van over.

Na GroenLinks kozen de Nijmeegse stemmers vooral voor D66 en de VVD.