VVD blijft D66 net voor in Arnhem

ARNHEM - De VVD is nipt de grootste partij geworden in Arnhem. De partij van premier Mark Rutte behaalde 17,1 procent van de stemmen in de Gelderse hoofdstad. Net iets meer dan D66, die partij haalde 16,1 procent van de stemmen binnen.

In 2012 was de PvdA de grootste partij in Arnhem, maar daar is nu weinig van terug te zien. Waar vier jaar geleden meer dan 30 procent van de Arnhemmers voor de linkse partij koos, is dat nu nog maar iets meer dan 6 procent.

Het lijkt erop dat GroenLinks in Arnhem ook heeft geprofiteerd. In 2012 kreeg de partij maar 4 procent van de stemmen, nu is dat 14 procent.