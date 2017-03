Apeldoorn lijkt het meest op Nederland

Foto: Gemeente Apeldoorn

APELDOORN - De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Apeldoorn lijkt, van alle gemeenten in Nederland, het meest op de landelijke uitslag. Dat betekent dus dat de VVD de grootste partij werd in de Veluwse stad.

Een verschil met de landelijke uitslag is er wel. In Apeldoorn werd het CDA verkozen tot de tweede grootste partij, net voor het D66. Daarna volgt de Partij voor de Vrijheid, bijna 12.000 Apeldoorners stemden op de partij van Geert Wilders. De PVV is landelijk gezien de tweede of derde partij geworden. De opkomst in Apeldoorn lag hoog, bijna 83 procent van de kiesgerechtigden kwam stemmen. Apeldoorn lijkt dus het meest op Nederland, maar op Urk was de grootste afwijking te zien. Daar werd de SGP de grootste partij, voor de ChristenUnie, het CDA en de PVV. De VVD kreeg in Urk slechts 1,8 procent van de stemmen.