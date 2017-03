VVD blijft grootste in Ede

Foto: Omroep Gelderland

EDE - Ondanks een verlies blijft de VVD in Ede de grootste partij. Haalde de VVD in 2012 nog 27,1 procent van de stemmen, nu is dat nog maar 18,8 procent. De uitslag van Ede kwam in de nacht van woensdag op donderdag binnen.

De PvdA kreeg in Ede flinke klappen. De partij ging van 15,5 naar 3,8 procent. De PVV, GroenLinks, CDA en D66 zijn de grote stijgers in Ede. De SP verloor wat stemmen en de SGP steeg iets. Van de nieuwe partijen haalden DENK en Forum voor Democratie de meeste stemmen binnen.