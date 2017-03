Ook in Gelderland flinke klappen voor PvdA, VVD de grootste

ARNHEM - Ook in Gelderland krijgt de PvdA flinke klappen en lijkt de VVD de grootste partij te worden. Dat is aan het begin van de nacht het beeld in Gelderland op basis van de uitslagen van 18 van de 54 gemeenten.

De PvdA verliest bijvoorbeeld in Winterswijk van dik 31 procent in 2012 naar 8 procent in 2017. Dit soort grote verliezen is in bijna alle Gelderse gemeenten te zien.

In onze provincie verliest de VVD, maar is bijna overal de grootste partij. De PVV wist juist meer stemmen binnen te halen, net zoals het CDA, D66 en GroenLinks.

In Barneveld is de VVD juist van de troon gestoten en is de SGP nu de grootste partij. In Maasdriel is de PVV gestegen naar de tweede plek.

Het opkomstpercentage lag in de meeste Gelderse gemeenten een stuk hoger dan bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer.

